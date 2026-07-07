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Rusija: Ulaganja u privatni svemirski sektor mogla bi premašiti 1,3 milijarde dolara do 2030. godine

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ATV redakcija
07.07.2026 21:46

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ракета свемир лансирање
Foto: Pexel/ Pixabay

Ulaganja u privatne kompanije u ruskoj raketno-kosmičkoj industriji mogla bi do 2030. godine premašiti 100 milijardi rubalja /1,3 milijarde dolara/, izjavio je zamjenik generalnog direktora Roskosmosa Grigorij Maksimov na Međunarodnom industrijskom forumu "Inoprom 2026".

"Već sada možemo sa sigurnošću reći da će do 2030. godine privatna ulaganja u svemirski sektor dostići 100 milijardi rubalja. Svjesni smo da privatne kompanije koje ulaze u ovu oblast razumiju kako će se tržište oblikovati, kako će izgledati i na koji će se način prihodi i rashodi na kraju vratiti u njihovo poslovanje", rekao je Maksimov.

On je naveo da je od početka ove godini iz federalnog budžeta izdvojeno pet milijardi rubalja za obezbjeđivanje snimaka Zemlje putem sistema daljinskog osmatranja za potrebe državnih organa.

Prema njegovim riječima, satelitski snimci teritorije Rusije dobijeni na ovaj način mogu se koristiti za praćenje požara, poplava i drugih vanrednih situacija.

Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov izjavio je ranije da je glavni cilj ove korporacije maksimalno uključivanje privatnih kompanija u raketno-kosmičku industriju, prenosi Srna

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Rusija

Svemir

raketa

Inoprom 2026.

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