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Drama u Njujorku: Srušilo se pet spratova zgrade u izgradnji

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 21:13

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Полицајац њујоршке полиције поставља заштитну траку у близини Источне 41. улице након што су зграде у том подручју евакуисане, уторак, 7. јул 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis

Pet spratova zgrade u izgradnji srušilo se u Njujorku usljed popuštanja dva noseća stuba, javio je portal "Piks 11 njuz".

Prema navodima medija, urušavanje je zahvatilo od 21. do 26. sprata na zgradi koja se iz poslovnog pretvara u stambeni objekat i koji bi po projektima trebalo da ima ukupno 33 sprata nakon završetka radova.

Vatrogasna služba Njujorka saopštila je da su na objektu uočene brojne pukotine i ulegnuća podova.

Građevinski radnici su evakuisani, a nije bilo povrijeđenih.

Gradski inspektori istražuju uzrok incidenta i strukturalnu stabilnost preostalih elemenata zgrade, a vlasti su pozvale građane da izbjegavaju to područje, prenosi Srna

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Tagovi :

Njujork

porušene zgrade

građevinski radnici

evakuacija

Inspekcija

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