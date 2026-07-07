Drama u Njujorku: Srušilo se pet spratova zgrade u izgradnji

Autor:ATV redakcija
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Pet spratova zgrade u izgradnji srušilo se u Njujorku usljed popuštanja dva noseća stuba, javio je portal "Piks 11 njuz".
Prema navodima medija, urušavanje je zahvatilo od 21. do 26. sprata na zgradi koja se iz poslovnog pretvara u stambeni objekat i koji bi po projektima trebalo da ima ukupno 33 sprata nakon završetka radova.
Vatrogasna služba Njujorka saopštila je da su na objektu uočene brojne pukotine i ulegnuća podova.
Građevinski radnici su evakuisani, a nije bilo povrijeđenih.
Gradski inspektori istražuju uzrok incidenta i strukturalnu stabilnost preostalih elemenata zgrade, a vlasti su pozvale građane da izbjegavaju to područje, prenosi Srna
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