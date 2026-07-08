I dalje raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3.685, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje.
Gotovo 18.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon zemljotresa, saopštile su vlasti, prenio je Rojters.
Predsjednik parlamenta Venecuele Horhe Rodrigez saopštio je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smješteno u privremene prihvatne centre.
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Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.
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