Zemljotres u Republici Srpskoj

Zemljotres je, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, bio jačine tri stepena po Rihterovoj skali.

Registrovan je u blizini Ribnika.

"Lociran je zemljotres u 05.57 časova po lokalnom vremenu, sa magnitudom tri Rihtera i procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od četiri stepena Merkalijeve skale, sa epicentrom oko 10 kilometara jugozapadno od Ribnika", navedeno je u saopštenju.

Sa druge strane, na stranici EMSC se navodi da je zemljotres bio magnitude 3,3 stepena po Rihteru na dubini od četiri kilometra.

RHMZ navodi da zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni.