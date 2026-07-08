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Riješena vječita dilema: Evo od kog roditelja djeca naslijede pamet

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 08:54

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Foto: Pixabay

Prema naučnim istraživanjima, inteligenciju u velikoj mjeri nasljeđujemo od majke, ali na nju ne utiču samo geni. Ključnu ulogu u razvoju mozga ima i emocionalna povezanost s majkom te njena ljubav.

Geni za inteligenciju nalaze se na X hromozomu

Žene imaju dva X hromozoma (XX), dok muškarci imaju jedan X i jedan Y hromozom (XY). Kako prenosi YourTango, studija Univerziteta u Pekingu pokazala je da se geni odgovorni za inteligenciju nalaze upravo na X hromozomima. Budući da žene imaju dva takva hromozoma, dvostruko je veća vjerovatnoća da će djeca inteligenciju naslijediti s majčine strane.

Ista studija sugeriše da geni s očevog Y hromozoma više doprinose fizičkim karakteristikama djeteta. Iako su se ovi testovi provodili na miševima, naučnici su pronašli i moguću vezu s ljudima. Naime, identifikovali su ćelije u šest dijelova mozga koje kontrolišu različite kognitivne funkcije, od prehrambenih navika do pamćenja, a koje su sadržavale isključivo majčinske ili očinske gene.

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Prema portalu Psychology Spot, miševi s dodatnom dozom majčinskih gena razvili su veću glavu i mozak, ali su imali mala tijela. Suprotno tome, oni s dodatnom dozom očinskih gena imali su male mozgove i veća tijela.

Važnost majčine ljubavi i povezanosti

Genetika nije jedini faktor koji utiče na inteligenciju djeteta. Istraživači sa Univerziteta u Vašingtonu otkrili su da su sigurna povezanost i majčina ljubav ključni za rast nekih dijelova mozga. U sklopu sedmogodišnje studije analizirali su način na koji se majke odnose prema svojoj djeci.

Rezultati su pokazali da su djeca koja su dobivala emocionalnu podršku i čije su intelektualne i emocionalne potrebe bile zadovoljene u dobi od 13 godina imala za 10 odsto veći hipokampus od djece čije su majke bile emocionalno distancirane. Hipokampus je područje mozga povezano s pamćenjem, učenjem i odgovorom na stres, prenosi Indeks.hr.

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Tagovi :

inteligencija

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porodica

nauka

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