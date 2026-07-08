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Šta sve treba da znate: Počela primjena Pravilnika za povrat PDV-a

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 08:49

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Шта све треба да знате: Почела примјена Правилника за поврат ПДВ-а

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine od danas je na snazi i mogu se podnositi zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine.

Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja.

Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, niti kuće koje je lice samostalno izgradilo.

08:40

Sve detalje o povratu PDV-a pročitajte na sljedećem linku

Kompletan Pravilnik

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Pročitajte kompletan Pravilnik za povrat PDV-a

Stan za koji se odobri povrat PDV-a ne se smije prodati u roku od pet godina.

Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila 2025. godine.

Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva, koji ne posjeduje nekretninu.

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Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina, a u regionalnim centrima UIO u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

Potrebna dokumenta za podnošenje zahtjeva prikupljaju se na nekoliko mjesta, poput opštinske i gradske uprave, CIPS, notarski ugovori, dokaz da je stan uknjižen i ostalo.

Zakonski rok za povrat PDV-a je maksimalno šest mjeseci od podnošenja zahtjeva.

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Tagovi :

Pravo na povrat PDV-a

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravilnik za povrat PDV-a

PDV

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