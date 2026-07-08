Ova jeftina voćka odmah uništava neugodan zadah od bijelog luka

Bijeli luk se već vijekovima smatra jednom od najcjenjenijih namirnica u kuhinji, ali i snažnim prirodnim saveznikom zdravlja.

Iako ga mnogi redovno koriste zbog njegovih brojnih dobrobiti, dio ljudi ga ipak izbjegava zbog izrazito jakog mirisa koji može potrajati satima nakon konzumacije. Dobra vijest je da postoji jednostavan trik koji može pomoći da se ublaži taj neugodan učinak.

Jednostavno rješenje za neugodan zadah

Naučni komunikator i profesor Alvaro Karmona preporučuje vrlo jednostavnu metodu - konzumaciju jabuke odmah nakon obroka koji sadrži bijeli luk. U objavi na društvenim mrežama pojasnio je kako upravo ova kombinacija može znatno smanjiti neugodan miris.

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Objašnjenje leži u hemijskim procesima: jabuke sadrže enzime i fenolna jedinjenja koji reaguju sa sumpornim jedinjenjima iz bijelog luka. Upravo ta jedinjenja nastaju prilikom rezanja ili gnječenja bijelog luka i odgovorna su za njegov karakterističan, intenzivan miris koji se zadržava u ustima i na sluznici, pa ga nije jednostavno ukloniti ni nakon pranja zuba.

Kada se jabuka pojede neposredno nakon bijelog luka, njeni prirodni sastojci pomažu u neutralizaciji tih jedinjenja prije nego što se prošire kroz organizam. Uz to, jabuka je bogata vlaknima, vitaminima i antioksidansima, što je čini dodatno korisnom namirnicom u svakodnevnoj prehrani.

Brojne zdravstvene dobrobiti

Osim specifičnog mirisa, bijeli luk je poznat i po svojim brojnim pozitivnim učincima na zdravlje. Ljekar porodične medicine Odile Fernandez, koja se godinama bavi uticajem prehrane na organizam, ističe kako bi bijeli luk trebao biti redovan dio jelovnika te preporučuje barem jedan češanj dnevno.

Prema njenim navodima, pojedina istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija jednog češnja bijelog luka može biti povezana sa smanjenjem rizika od raka prostate za oko deset odsto. Neka istraživanja idu i korak dalje te sugerišu da bi veće količine, do četiri češnja dnevno, mogle imati još izraženiji zaštitni učinak. Ipak, naglašava se kako se takvi rezultati trebaju posmatrati u kontekstu cjelokupnog životnog stila te da bijeli luk ne može zamijeniti medicinsku prevenciju ili terapiju.

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Stručnjaci objašnjavaju da su brojni pozitivni učinci bijelog luka povezani s alicinom, aktivnim jedinjenjem koje nastaje kada se češanj nareže ili zgnječi. Alicin ima snažna antioksidativna i antimikrobna svojstva te može pridonijeti normalnom funkcionisanju imunološkog sistema, kao i zdravlju srca i krvnih sudova. Kako bi se iz bijelog luka izvukla maksimalna korist, preporučuje se da se nakon rezanja ostavi nekoliko minuta prije termičke obrade. Time se omogućava stvaranje veće količine alicina, kojem se pripisuje većina njegovih blagotvornih učinaka. Uz jednostavan trik s jabukom, nema razloga da se ova vrijedna namirnica izbjegava u uravnoteženoj prehrani, prenosi Zagorje.