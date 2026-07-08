Šta Banjalučani najskuplje plaćaju? Ovo su cijene na Tržnici

Na banjalučkoj Tržnici ponuda voća i povrća je raznovrsna, a cijene se razlikuju u zavisnosti od vrste i kvaliteta proizvoda.

Među skupljim namirnicama izdvajaju se crno grožđe, koje se prodaje od 13 do 15 KM po kilogramu, suve šljive od 10 do 12 KM, te bijeli luk od 10 do 12 KM.

Koliko košta povrće na Tržnici?

Kada je riječ o povrću, boranija košta od 8 do 10 KM, mladi luk od 8 do 10 KM, dok se pasulj prodaje po cijeni od 7 do 13 KM. Blitva je od 5 do 6 KM, karfiol od 5 do 6 KM, a zelena salata oko 5 KM, prenosi Glas Srpske.

Od svježeg povrća najpristupačniji su mladi kupus, krastavac i tikvice, čije se cijene kreću od 1,5 do 2,5 KM, dok se mladi krompir i obični krompir prodaju od 1,5 do 2 KM.

Paradajz košta od 3 do 5 KM, paprika od 2 do 4 KM, a mrkva od 2,5 do 4 KM.

Cijene sezonskog voća?

Na dijelu sa voćem jabuke se mogu naći od 2 do 3,5 KM, banane od 3 do 3,5 KM, kruške oko 4 KM, a breskve od 4 do 5 KM.

Limun se prodaje od 4,5 do 5,5 KM, dok su kajsije od 5 do 7 KM, a jagode od 7 do 9 KM.

Trešnje su ove sedmice od 5 do 7 KM po kilogramu, dok se cijena sezonskog voća i povrća i dalje mijenja u zavisnosti od ponude, vremenskih uslova i potražnje kupaca, prenosi Glas Srpske.