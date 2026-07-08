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Kakav šok: Vimbldon kaznio Đokovića

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 09:46

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Новак Ђоковић из Србије реагује послије пораза од Феликса Ожеа-Алијасима из Канаде у четвртфиналном мечу појединачно за мушкарце на тениском првенству Вимблдона у Лондону, уторак, 7. јула 2026.
Foto: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Srpski teniser Novak Đoković kažnjen je poslije epskog meča protiv Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona.

Novak Đoković je kažnjen sa 5.600 funti od strane čelnika Vimbldona zbog prekršaja koji se zvanično vodi kao "glasna vulgarnost".

Vimbldon je u utorak uveče dok je Srbin igrao meč protiv Feliksa Ože Alijasima objavio svoj najnoviji spisak kazni i potvrdio da je njihov sedmostruki šampion sankcionisan.

Nije potpuno jasno koji je tačno Đokovićev momenat doveo do ove kazne, ali to je moglo biti tokom jednog od njegovih bijesnih ispada protiv Romana Safijulina u četvrtom kolu.

Tridesetdevetogodišnji teniser je dobio formalnu opomenu od sudije nakon što je viknuo "s***je" i niz drugih psovki na srpskom jeziku, nakon što je pretrpeo brejk za 2:0 u trećem setu.

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Đoković je takođe izgubio živce kasnije u trećem setu, nakon što se činilo da je Safijulin ispalio gromovit forhend direktno ka njemu, pa je Đoković morao da se izmakne. Potom je bacio slobodnu tenisku lopticu u vazduh i snažno je ispucao reketom.

U međuvremenu, brazilsko čudo od djeteta Žoao Fonseka kažnjen je istim iznosom zbog lomljenja reketa. Hubert Hurkač je takođe kažnjen sa 5,6 hiljada funti zbog glasne vulgarnosti, dok je Džulijanu Kešu izrečena ista kazna.

Andre Goranson je kažnjen sa 3.700 funti (5.000 dolara) zbog nesportskog ponašanja, a Tamari Korpač je oduzeto 2.200 funti (3.000 dolara) za isti prekršaj.

Čelnici Vimbldona su tokom vikenda saopštili da je prvobitno kažnjena grupa od 11 igrača. Među njima su bili Damir Džumhur, Tanasi Kokinakis, Korenten Mute i Pjer-Ig Erber, prenose Novosti.

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