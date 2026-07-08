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Cijene još više skaču: Drva skuplja i do 40 KM

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 10:12

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Цијене још више скачу: Дрва скупља и до 40 КМ
Foto: Pixabay

Do početka grijne sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, ali mnogi domaćini već sada nabavljaju ogrev kako bi izbjegli jesenju gužvu i još veća poskupljenja. Međutim, ono što ih sada dočekuje nisu dobre vijesti.

Prema cijenama, o kojima su govorili sagovornici Srpskainfo, metar bukovih ili bukva-grab drva sa prevozom košta oko 120 KM, dok je metar cijepanih drva od 140 do čak 160 KM, u zavisnosti od kvaliteta i prodavca.

Posebno je poskupjela paleta drva. Dok se bez prevoza prodaje za 260 do 270 KM, sa dostavom njena cijena dostiže 290 KM.

"Prošle godine paletu sam platila 250 KM. Kada sam nazvala ove godine, čovjek od kojeg kupujem drva godinama rekao mi je da je sada 290 KM, ali da će meni dati za 270 jer sam redovni kupac. I to je puno, ali izbora nemamo", kaže sagovornica.

Slična iskustva imaju i drugi. Oni koji su ovih dana naručivali metrice ili već iscijepana drva uglavnom su ih platili oko 20 maraka više nego prošle godine.

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Cijena ogreva zavisi od vrste drveta, da li je iscijepano i da li je u cijenu uključen prevoz, ali je jedno zajedničko. Gotovo niko nije zadržao prošlogodišnji cjenovnik.

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Tagovi :

drva

Cijene

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