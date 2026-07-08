Detalji drame na nebu: Boing se naglo spustio i nestao u moru?

Autor:ATV redakcija
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U toku je opsežna potraga za nestalim avionom, a na terenu su hitno angažovane i mornarica i vazduhoplovstvo.
Teretni avion sa pet članova posade nestao je kod obale Karačija, velikog grada u Pakistanu, nakon čega je pokrenuta velika spasilačka operacija.
Boing 737, koji je bio na putu za Karači iz Šardžaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglo se spustio i potpuno izgubio kontakt sa kontrolorima leta u utorak u 21:21 po lokalnom vremenu, saopštila je pakistanska vazdušna uprava.
Avion je prijavio ozbiljan problem sa navigacionim sistemom samo nekoliko minuta prije dramatičnog spuštanja, prenosi BBC.
Avionom je upravljala kompanija K2 Airways, privatna teretna avio-kompanija sa sjedištem u Karačiju. U saopštenju objavljenom u srijedu, K2 Airways je identifikovao pet članova posade koji su se nalazili u avionu i poručio da "u potpunosti sarađuje sa Pakistanskom upravom za civilno vazduhoplovstvo i drugim vladinim agencijama".
"Nastavljamo se iskreno moliti za bezbjednost svojih kolega", stoji u zvaničnoj izjavi kompanije.
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Prema preliminarnim podacima specijalizovane platforme za praćenje letova Flightradar24, avion je naglo promijenio visinu prije nego što je uslijedilo strmoglavo spuštanje.
Razne državne agencije, uključujući ratnu mornaricu i vazduhoplovstvo, hitno su raspoređene u akciju potrage za nestalom letjelicom, saopštila je uprava aerodroma, prenosi Dnevnik.hr.
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