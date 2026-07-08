Detalji drame na nebu: Boing se naglo spustio i nestao u moru?

U toku je opsežna potraga za nestalim avionom, a na terenu su hitno angažovane i mornarica i vazduhoplovstvo.

Teretni avion sa pet članova posade nestao je kod obale Karačija, velikog grada u Pakistanu, nakon čega je pokrenuta velika spasilačka operacija.

Boing 737, koji je bio na putu za Karači iz Šardžaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglo se spustio i potpuno izgubio kontakt sa kontrolorima leta u utorak u 21:21 po lokalnom vremenu, saopštila je pakistanska vazdušna uprava.

Avion je prijavio ozbiljan problem sa navigacionim sistemom samo nekoliko minuta prije dramatičnog spuštanja, prenosi BBC.

Potraga u koju su uključene vojne snage

Avionom je upravljala kompanija K2 Airways, privatna teretna avio-kompanija sa sjedištem u Karačiju. U saopštenju objavljenom u srijedu, K2 Airways je identifikovao pet članova posade koji su se nalazili u avionu i poručio da "u potpunosti sarađuje sa Pakistanskom upravom za civilno vazduhoplovstvo i drugim vladinim agencijama".

"Nastavljamo se iskreno moliti za bezbjednost svojih kolega", stoji u zvaničnoj izjavi kompanije.

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Prema preliminarnim podacima specijalizovane platforme za praćenje letova Flightradar24, avion je naglo promijenio visinu prije nego što je uslijedilo strmoglavo spuštanje.

Razne državne agencije, uključujući ratnu mornaricu i vazduhoplovstvo, hitno su raspoređene u akciju potrage za nestalom letjelicom, saopštila je uprava aerodroma, prenosi Dnevnik.hr.