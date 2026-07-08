Baka vjerovala lažnim brokerima, pa ostala bez ušteđevine

Policijskoj stanici Vodice prijavljena je teška prevara u kojoj je 77-godišnja žena oštećena za više hiljada evra nakon što je pokušala da uloži u trgovanje naftom i zlatom preko navodnih internet brokera.

Policijskoj stanici Vodice prijavljena je teška prevara u kojoj je 77-godišnja žena oštećena za više hiljada evra nakon što je pokušala da uloži u trgovanje naftom i zlatom preko navodnih internet brokera.

Slučaj se odvijao u periodu između aprila i juna ove godine, saopštila je zvanično policija.

Prema prijavi, 77-godišnjakinja je u aprilu stupila u kontakt sa osobama koje su se predstavile kao investicioni brokeri. Uz lažna obećanja o brzoj i velikoj zaradi od ulaganja u naftu i zlato, naveli su je da do sredine juna uplati više hiljada evra na nepoznate inostrane račune.

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Kada je nesrećna žena zatražila povrat uloženog novca, komunikacija sa muškarcem je naglo prekinuta. Tek tada je shvatila da je postala žrtva bezočne prevare i sve je odmah prijavila policiji.

Potraga i hitno upozorenje policije

Policijski službenici sada intenzivno tragaju za počiniocem, a protiv njega će nadležnom državnom tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu.

Iz policije ujedno apeluju na sve građane da budu maksimalno oprezni kako ne bi postali žrtve investicionih prevara:

Napominju da su ulaganja u kriptovalute, zlato i naftu sama po sebi rizična.

Opasnost od prevaranta koji se lažno predstavljaju kao stručnjaci na internetu je izuzetno velika.

Savjetuju svima da budu sumnjičavi, da se dobro informišu i da obavezno zatraže nepristrasan finansijski savjet prije nego što novac uplate ili predaju potpuno nepoznatim osobama, prenosi Indeks.hr.