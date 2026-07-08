Nevesinjac komšiji trovao pašnjak i stočnu hranu, uginule mu dvije krave!

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv R.I. (73) iz Nevesinja zbog sumnje da je u selu Donji Drežanj otrovao pašnjak i stočnu hranu V.I. usljed čega su mu uginule dvije krave i uništena stočna hrana vrijedna 16.000 KM.

Optuženom je na teret stavljeno da je počinio produženo krivično djelo zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja.

Prema optužnici R.I. je u noći između 22. i 23. septembra 2025. godine posuo toksičnu supstancu ”bendiokard” (insekticid) posuo po silaži pripremljenoj za prehranu domaćih životinja vlasništvo V.I. Time je oštećenom pričinjena šteta od oko 16.000 KM jer je silažu morao uništiti.

U drugoj tački optužnice navodi se da je R.I. 15. decembra 2025. godine po pašnjaku V.I. posuo materiju ”karbofuran” (pesticid). Oštećeni je na taj pašnjak na ispašu izveo dvije krave i tele. Nakon konzumacije obje krave su uginule, dok je tele spaseno uz pomoć veterinara.

Ukoliko se dokaže krivica R.I. prijeti kazna od jedna do pet godina zatvora.