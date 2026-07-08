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Elezu osam godina zatvora za zločin u Foči

Autor:

Ognjen Matavulj
08.07.2026 11:26

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Елезу осам година затвора за злочин у Фочи

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu kojom je Ilija Elez osuđen na osam godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Foči 1992. godine.

Elez je oglašen krivim da je zajedno sa Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice Bošnjaka na lokaciji Mitrinog vrela u Miljevini kod Foče.

Žalbe odbijene kao neosnovane

”Odbijene su kao neosnovane žalbe tužioca i branioca optuženog, te je potvrđena presuda Okružnog suda u Trebinju kojom je optuženi oglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu od osam godina zatvora”, saopštio je Vrhovni sud RS.

Nezakonito odveli civile čija su tijela pronađena 1999. godine

U presudi se navodi da se Elez neutvrđenog dana, od polovine aprila do polovine juna 1992. godine, u društvu jedne osobe ”ladom nivom” naoružan dovezao pred kuću, koju su pretresli uz prijetnju ubistvom. Potom su nezakonito ”uhapsili” civile Ahmeta Ramovića, Hamdu Muhovića i Ramu Ramovića. Zatim su se odvezli do kuće Halila Hrbinića koga su takođe uhapsili. Potom su svu četvoricu odvezli na lokalitet Mitrinog vrela, gdje su ih ubili hicima iz vatrenog oružja. Tijela ubijenih pronađena su i ekshumirana 1999. godine.

Niko nije vidio ubistva

U obrazloženju prvostepene presude se navodilo da je utvrđeno da je Elez učestvovao u odvođenu civila i da su ga svjedoci prepoznali. Više svjedoka je potvrdilo da se neposredno nakon odvođenja civila čuo pucanj. Sud je navodio da tužilaštvo nije ponudilo dokaze za sam čin ubistva, ali svjedočenja o pucnjevima iz pravca u kojem su oštećeni odvedeni sud su navela na zaključak o urzočnoj-posljedičnoj vezi dva događaja. Sud je zaključio da za postojanje saizvršilaštva nije potrebno utvrđenje da su obojica optuženih pucali u žrtve.

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Ratni zločin

Ilija Elez

Vrhovni sud Republike Srpske

presuda

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