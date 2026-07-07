Preminuo radnik povrijeđen u eksploziji u Novoj Željezari

Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Zenice preminuo je od povreda koje je zadobio u eksploziji koja se krajem prošlog mjeseca dogodila u krugu Nove Željezare Zenica.

Vijest je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrdio predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić.

Kamerić je u eksploziji zadobio teške povrede, uključujući opekotine na oko 50 odsto tijela te nekoliko slomljenih rebara.

Nakon više od deset dana liječenja u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, izgubio je bitku za život.

U istoj eksploziji povrijeđene su još dvije osobe. Nadležne institucije i dalje utvrđuju okolnosti koje su dovele do nesreće.