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Preminuo radnik povrijeđen u eksploziji u Novoj Željezari

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 14:52

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Преминуо радник повријеђен у експлозији у Новој Жељезари
Foto: ATV

Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Zenice preminuo je od povreda koje je zadobio u eksploziji koja se krajem prošlog mjeseca dogodila u krugu Nove Željezare Zenica.

Vijest je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrdio predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić.

Kamerić je u eksploziji zadobio teške povrede, uključujući opekotine na oko 50 odsto tijela te nekoliko slomljenih rebara.

Nakon više od deset dana liječenja u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, izgubio je bitku za život.

U istoj eksploziji povrijeđene su još dvije osobe. Nadležne institucije i dalje utvrđuju okolnosti koje su dovele do nesreće.

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Tagovi :

Eksplozija

Eksplozija Nova Željezara

Zenica

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