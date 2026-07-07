Karlo Anćeloti ostaje selektor Brazila do 2030. godine

Anćeloti je u maju produžio ugovor sa CBF do kraja SP 2030. godine.

Međutim, italijanski trener se našao na meti kritika posle eliminacije Brazila u osmini finala Svjetskog prvenstva od selekcije Norveške (1:2).

"Danas je bol velika, ali se povjerenje u ono što gradimo ne mijenja. Nastavićemo da radimo za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil", napisao je Anćeloti na društvenim mrežama. Kaetano je pozvao na smirenost kako bi se sačuvala stabilnost ekipe.

"On je naš selektor i ostaće do kraja ovog ciklusa. Jedan od glavnih razloga našeg neuspjeha na ovom SP bio je izostanak adekvatnog i stabilnog dugoročnog vođstva, koje bi pripremilo našu reprezentaciju onako kako to dolikuje. Ne smijemo ponovo da napravimo istu grešku", rekao je Kaetano za Rojters.

On je istakao da su svi u Brazilu tužni zbog eliminacije fudbalera sa SP.

"Sada moramo da obezbijedimo da se ciklus nastavi normalno, uz malo više mira, nastavljajući rad sa selektorom do SP 2030. godine, uz neophodna prilagođavanja. Dajte nam makar minimum mira da nastavimo dalje i pripremimo se za naredni Mundijal. Očigledno je da se još oporavljamo. Svi su veoma tužni, frustrirani i razočarani - igrači, stručni štab i svi oko reprezentacije. Ali ne možemo da zanemarimo vrijeme koje smo proveli zajedno. Tokom 38 dana svi smo svjedočili njihovoj posvećenosti i profesionalizmu, od prvog do posljednjeg dana", dodao je Kaetano.

CBF je u saopštenju naveo da bolnu eliminaciju sa SP vidi kao važan korak u izgradnji budućnosti reprezentacije. "Istorija brazilske reprezentacije priča je o velikim uspesima, ali i o trenucima koji nas čine jačima. Opraštamo se od SP uvjereni da ćemo se vratiti još snažniji", saopštio je CBF.

(Telegraf)