Logo

Karlo Anćeloti ostaje selektor Brazila do 2030. godine

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 15:32

Komentari:

0
Реакција селектора Бразила Карла Анчелотија током утакмице групе Ц Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Хаитија у Филаделфији, петак, 19. јун 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Italijanski trener Karlo Anćeloti ostaje selektor reprezentacije Brazila do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine, izjavio je generalni koordinator Fudbalskog saveza Brazila (CBF) Rodrigo Kaetano.

Anćeloti je u maju produžio ugovor sa CBF do kraja SP 2030. godine.

Međutim, italijanski trener se našao na meti kritika posle eliminacije Brazila u osmini finala Svjetskog prvenstva od selekcije Norveške (1:2).

"Danas je bol velika, ali se povjerenje u ono što gradimo ne mijenja. Nastavićemo da radimo za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil", napisao je Anćeloti na društvenim mrežama. Kaetano je pozvao na smirenost kako bi se sačuvala stabilnost ekipe.

"On je naš selektor i ostaće do kraja ovog ciklusa. Jedan od glavnih razloga našeg neuspjeha na ovom SP bio je izostanak adekvatnog i stabilnog dugoročnog vođstva, koje bi pripremilo našu reprezentaciju onako kako to dolikuje. Ne smijemo ponovo da napravimo istu grešku", rekao je Kaetano za Rojters.

On je istakao da su svi u Brazilu tužni zbog eliminacije fudbalera sa SP.

"Sada moramo da obezbijedimo da se ciklus nastavi normalno, uz malo više mira, nastavljajući rad sa selektorom do SP 2030. godine, uz neophodna prilagođavanja. Dajte nam makar minimum mira da nastavimo dalje i pripremimo se za naredni Mundijal. Očigledno je da se još oporavljamo. Svi su veoma tužni, frustrirani i razočarani - igrači, stručni štab i svi oko reprezentacije. Ali ne možemo da zanemarimo vrijeme koje smo proveli zajedno. Tokom 38 dana svi smo svjedočili njihovoj posvećenosti i profesionalizmu, od prvog do posljednjeg dana", dodao je Kaetano.

CBF je u saopštenju naveo da bolnu eliminaciju sa SP vidi kao važan korak u izgradnji budućnosti reprezentacije. "Istorija brazilske reprezentacije priča je o velikim uspesima, ali i o trenucima koji nas čine jačima. Opraštamo se od SP uvjereni da ćemo se vratiti još snažniji", saopštio je CBF.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Karlo Anćeloti

Brazil

selektor

Komentari (0)

Pročitajte više

ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.

Fudbal

FIFA brutalno odgovorila na napade UEFA-e

7 h

0
Америка - Белгија

Fudbal

Poništite ovo: Belgija brutalno ''podbola'' Ameriku nakon pobjede

8 h

0
Америка - Белгија

Fudbal

Amerikancima ne pomaže ni FIFA, Belgija nemilosrdna

8 h

0
Шпански репрезентативац Микел Мерино (6) постиже свој први гол током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Португалије и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у понедељак, 6. јула 2026.

Fudbal

ŠOK ZA RONALDA I PORTUGAL: Španija golom u 91. minutu izborila četvrtfinale Mundijala

16 h

0

Više iz rubrike

Ружа

Fudbal

Kamionom usmrtio mladog fudbalera, pokrenuta istraga

3 h

0
Далибор Драгић

Fudbal

Dalibor Dragić igrao i za Borac i za Levski: Otkrio kome daje prednost

4 h

0
ФК Борац

Fudbal

Borac - Levski: Gdje je prenos uživo

5 h

0
Босански репрезентативац Сеад Колашинац (5) теши саиграча Тарика Мухаремовића (4) након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Сједињених Држава и Босне и Херцеговине у Санта Клари, Калифорнија, близу Сан Франциска, у среду, 1. јула 2026. године.

Fudbal

Tarik Muharemović jednim zahtjevom "zaledio" Juventus

6 h

0

  • Najnovije

15

52

Ko koči istragu? Porodica Bojana Koprene 12 godina traga za istinom

15

51

Ruske snage oslobodile još jedno naselje, objavljen broj neutralisanih ukrajinskih vojnika

15

49

"Smirenje da bude temelj života"

15

43

"Domet Deklaracije Narodne skupštine zavisiće od zrelosti i zajedništva"

15

43

Oštra poruka Lavrova NATO-u: "To će završiti porazom"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima