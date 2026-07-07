Tarik Muharemović jednim zahtjevom "zaledio" Juventus

Autor:ATV redakcija
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Pregovori između Juventusa i Tarika Muharemovića su zaustavljeni nakon što je reprezentativac Bosne i Hercegovine tražio cifru na koju Stara dama nije pristala.
Iako se transfer sjajnog bh. defanzivca u Juventus činio kao gotova stvar, pregovori između torinskog giganta i Muharemovića su stali i teško da će se nastaviti. Razlog je cifra koju je tražio 23-godišnji stoper.
Juventus je bio spreman platiti 18 miliona evra za reprezentativca Bosne i Hercegovine, Sasuolo je već pristao, a Tariku je ponuđen petogodišnji ugovor vrijedan 2.2 miliona evra po sezoni.
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Međutim, on je taj iznos, tvrde Italijani, odbio i postavio je svoje uslove. Tarik je navodno tražio platu od 3.5 miliona evra neto po sezoni.
Tu cifru mu Bianconeri nisu željeli dati. Smatraju da je prevelika i razgovori o transferu su zaustavljeni, prenosi SportSport.
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