Za pola godine na račun javnih prihoda u Srpskoj se slilo 2,51 milijardi KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine prikupila 2,41 milijardi KM javnih prihoda, što je za 233,2 miliona KM, odnosno 11 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Rast naplate zabilježen je u svim kategorijama javnih prihoda. Doprinosi socijalnog osiguranja porasli su za 10 procenata, dok su prihodi od direktnih poreza i ostalih javnih prihoda veći za po 11 procenata.

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Po osnovu doprinosa prikupljeno je 1,47 milijardi KM, što je za 139,1 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine. Doprinosi za Fond PIO i Fond zdravstvenog osiguranja porasli su za po 10 odsto, a za Zavod za zapošljavanje i Fond dječje zaštite za 11 odsto. Ističemo da naplata doprinosa čini oko 61 odsto ukupno prikupljenih javnih prihoda, što potvrđuje njihov ključni značaj za finansiranje sistema socijalne zaštite.

"Direktni porezi, koji čine 25,5 procenata od ukupno prikupljenih javnih prihoda, naplaćeni su u iznosu od 615,3 miliona KM, što je za 62,3 miliona KM više nego u uporednom periodu prošle godine. Najveći prihod ostvaren je od poreza na dobit, po osnovu kojeg je prikupljeno 303,8 miliona KM, što je sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine", rekao je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.

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Porez na dohodak dostigao je 276,3 milion KM i veći je za 16 odsto, dok je najveći procentualni rast zabilježen kod poreza na nepokretnosti, čija je naplata iznosila 24,4 miliona KM, što je 20 odsto više u odnosu na isti period 2025. godine.

"Po osnovu ostalih javnih prihoda, koji čine oko 13,5 procenata od ukupno naplaćenih javnih prihoda, prikupljeno je 326,4 miliona KM, odnosno 31,7 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine. Od taksi i naknada naplaćeno je 166,1 milion KM, što predstavlja rast od 17 odsto, dok je procenat povećanja kod naknada za priređivanje igara na sreću ostvaren u iznosu od 17%", objasnio je Maričić.

U junu ove godine na račun javnih prihoda uplaćeno je 392 miliona KM, što je za 40,7 miliona KM, odnosno dvanaest odsto više nego u junu prošle godine.

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Polugodišnji podaci o evidentiranom prometu preko fiskalnih kasa koji je dostigao iznos od 21,72 milijarde KM, kao i podaci o 2,41 milijardu prikupljnih javnih prihoda ukazuju na visok nivo registrovane ekonomske aktivnosti i, istovremeno, uredno izvršavanje poreskih obaveza.