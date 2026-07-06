Udar na džepove: Kako izbjeći carinu pri naručivanju sa Temua?

Od 1. jula u Evropskoj uniji primjenjuju se nova, rigorozna pravila za male pošiljke iz zemalja van EU, čime se iz korijena mijenja način obračuna troškova za robu naručenu putem popularnih internet platformi poput Temua, Šeina i AliEkspresa.

Cilj ove velike reforme je pojačati kontrolu nad ogromnim brojem paketa koji svakodnevno preplavljuju evropsko tržište. Za kupce u regionu koji naručuju robu preko EU adresa, to znači da će narudžbe proizvoda vrijednosti do 150 evra koje stižu iz zemalja van Evropske unije, poput Kine, u budućnosti biti znatno skuplje zbog novih dodatnih taksi. S druge strane, proizvodi koji se šalju iz skladišta unutar EU neće biti opterećeni ovim troškovima.

Uvodi se nova fiksna naknada za male pošiljke

Najvažnija novost odnosi se na pošiljke vrijednosti do 150 evra koje u Evropsku uniju stižu iz trećih zemalja. Prema novim pravilima, uvodi se fiksna naknada od tri evra za svaki pojedini proizvod unutar pošiljke.

To znači da bi kupci koji naručuju više jeftinijih artikala u jednoj narudžbi mogli osjetiti drastičan rast ukupnih troškova:

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Ako narudžba sadrži pet različitih proizvoda koji stižu iz Kine, na njihovu cijenu će se obračunati dodatnih 15 evra naknade.

Paušal od 3 evra naplaćuje se po artiklu, a ne po paketu.

Ova mjera dio je šire reforme evropskog carinskog sistema kojom se nastoji efikasnije upravljati sve većim brojem malih paketa koji svakodnevno ulaze na tržište EU.

Kako izbjeći dodatni trošak? Trik je u filterima

Kako bi izbjegli nove naknade, sve veći broj kupaca okreće se proizvodima koji se isporučuju direktno iz skladišta unutar Evropske unije. Internet platforme su već aktivirale specijalne filtere koji olakšavaju pronalazak takvih artikala.

Na Temuu korisnici sada mogu odabrati opciju "Šalje se iz" te označiti "Lokalno skladište", pri čemu su proizvodi koji se šalju iz evropskih skladišta jasno označeni oznakom "Lokalno". Slično rješenje uveo je i Šein, koji nudi filter "EU skladište". Njegovim odabirom prikazuju se artikli koji se već nalaze unutar Evropske unije i ne podliježu novoj paušalnoj naknadi.

Skrivena zamka kupovine iz EU skladišta

Iako naručivanje robe iz skladišta unutar EU spašava kupce od novih troškova, takva opcija ipak ima svoje mane. Ponuda proizvoda na evropskom tlu je često znatno skromnija i siromašnija nego u ogromnim kineskim distributivnim centrima.

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Takođe, same početne cijene pojedinih artikala mogu biti nešto više nego kod proizvoda koji se šalju direktno iz Kine. Kupci će zbog toga u budućnosti morati dobro da procijene da li im se više isplati platiti višu cijenu samog proizvoda u EU ili dodatnu taksu za pošiljke koje stižu iz Azije.

Ova fiksna naknada od tri evra nije trajno rješenje. Riječ je o prelaznoj mjeri koja će ostati na snazi do 2028. godine, kada bi trebalo da stupi na snagu sveobuhvatna i potpuna reforma carinskog sistema Evropske unije. Do tada, ljubitelji onlajn šopinga moraće otvoriti četvore oči i pažljivo provjeravati lokaciju slanja prije nego što kliknu na dugme za plaćanje, prenosi Klik.hr.