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Počinje rehabilitacija važnog regionalnog puta u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:04

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Почиње рехабилитација важног регионалног пута у Српској
Foto: ATV

Početak rehabilitacije regionalnog puta na dionici Laktaši-Srbac (Razboj), u dužini od oko 30 kilometara, biće ozvaničen u srijedu, 8. jula, najavljeno je iz "Puteva Republike Srpske".

Početak ovog projekta ozvaničiće vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković i visoki zvaničnici Srpske, kada će u radove biti zvanično uveden izvođač radova "MG mind" Mrkonjić Grad.

Svečanost povodom početka radova predviđena je za 15.00 časova u Sportskoj dvorani u Srpcu.

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Tagovi :

Srbac

Laktaši

Putevi Republike Srpske

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