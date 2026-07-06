Počinje rehabilitacija važnog regionalnog puta u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Početak rehabilitacije regionalnog puta na dionici Laktaši-Srbac (Razboj), u dužini od oko 30 kilometara, biće ozvaničen u srijedu, 8. jula, najavljeno je iz "Puteva Republike Srpske".
Početak ovog projekta ozvaničiće vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković i visoki zvaničnici Srpske, kada će u radove biti zvanično uveden izvođač radova "MG mind" Mrkonjić Grad.
Svečanost povodom početka radova predviđena je za 15.00 časova u Sportskoj dvorani u Srpcu.
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