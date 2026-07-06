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Putinov poklon ukrasio prostorije Narodne skupštine

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 12:34

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Prostorije Narodne skupštine Republike Srpske od danas krasi vrijedno umjetničko djelo.

U pitanju je litografija "Pobjeda" iz 1971. godine koju je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin uručio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću 9. maja 2026. godine u Moskvi, prilikom proslave Dana zajedničke pobjede nad fašizmom.

Литографија Побједа
Litografija Pobjeda

Ovu litografiju, koja se sada zajedno sa Putinovom posvetom nalazi na zidu Ovalnog salona Narodne skupštine, 1971. godine je napravila stvaralačka grupa Studija Mitrofana Grekova, na osnovu čuvene slike "Pobjeda" Petra Krivonogova (1910–1967), sovjetskog slikara-bataliste.

Krivonogov je upisan u Studio Mitrofana Grekova 1940. godine, služio je tokom cijelog Velikog Otadžbinskog rata i dočekao pobjedu u Berlinu. U prvim danima poslije rata, stvorio je skice koje su činile osnovu za monumentalnu (4 metra i 2,4 metra) sliku "Pobjeda“ – najpoznatije djelo umjetnika.

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Vladimir Putin

Narodna skupština Republike Srpske

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