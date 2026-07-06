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Dodik čestitao reprezentaciji Srbije: Srce dostojno šampiona

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 10:53

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je juniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svjetskom prvenstvu, istakavši da su pokazali srce dostojno velikih šampiona.

"Ovi momci pokazali su karakter, talenat i srce dostojno velikih šampiona. Ovo srebro nije samo medalja. To je dokaz da Srbija ima generacije koje dolaze, koje znaju da nose grb svoje zemlje s ponosom i koje će nastaviti slavnu tradiciju srpske košarke", naveo je Dodik.

On je naglasio da se Republika Srpska raduje svakom uspjehu Srbije, jer uspjesi naše mladosti daju vjeru da će srpski narod i u budućnosti imati šampione na koje ćemo svi biti ponosni.

"A što se protivnika u finalu tiče - vratićete im kao seniori", napisao je Dodik na Iksu.

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je sinoć u finalu izgubila od selekcije SAD rezultatom 107:81.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Milorad Dodik

košarkaška reprezentacija

Srbija

Svjetsko prvenstvo 2026

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