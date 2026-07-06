Dodik čestitao reprezentaciji Srbije: Srce dostojno šampiona

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je juniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svjetskom prvenstvu, istakavši da su pokazali srce dostojno velikih šampiona.
"Ovi momci pokazali su karakter, talenat i srce dostojno velikih šampiona. Ovo srebro nije samo medalja. To je dokaz da Srbija ima generacije koje dolaze, koje znaju da nose grb svoje zemlje s ponosom i koje će nastaviti slavnu tradiciju srpske košarke", naveo je Dodik.
On je naglasio da se Republika Srpska raduje svakom uspjehu Srbije, jer uspjesi naše mladosti daju vjeru da će srpski narod i u budućnosti imati šampione na koje ćemo svi biti ponosni.
Čestitam juniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svjetskom prvenstvu. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 6, 2026
Ovi momci pokazali su karakter, talenat i srce dostojno velikih šampiona.
Ovo srebro nije samo medalja. To je dokaz da Srbija ima generacije koje dolaze, koje znaju da nose…
"A što se protivnika u finalu tiče - vratićete im kao seniori", napisao je Dodik na Iksu.
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je sinoć u finalu izgubila od selekcije SAD rezultatom 107:81.
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