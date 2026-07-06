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Kolegijum NSRS o posebnoj sjednici o vetu Cvijanovićeve

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 07:20

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da donese odluku o posebnoj sjednici na kojoj bi se poslanici sutra izjašnjavali o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović.

Cvijanovićeva je uložila veto na protivustavnu odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Iz Republike Srpske sve je više upozorenja da je na sceni pokušaj podrivanja Dejtonskog sporazuma, čiji je krajnji cilj uzurpacija imovine i kulturnog nasljeđa.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Srpska dobija ponude za saradnju sa velikih adresa

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nsrs

Narodna skupština Republike Srpske

Željka Cvijanović

sjednica

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