Kolegijum NSRS o posebnoj sjednici o vetu Cvijanovićeve

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Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da donese odluku o posebnoj sjednici na kojoj bi se poslanici sutra izjašnjavali o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović.

Cvijanovićeva je uložila veto na protivustavnu odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Republike Srpske sve je više upozorenja da je na sceni pokušaj podrivanja Dejtonskog sporazuma, čiji je krajnji cilj uzurpacija imovine i kulturnog nasljeđa. Republika Srpska Cvijanović: Srpska dobija ponude za saradnju sa velikih adresa

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