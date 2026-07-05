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Stanivuković otkrio na koju listu ide Borenović

Autor:

Stevan Lulić
05.07.2026 20:41

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Станивуковић одустао од кандидатуре
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik pPokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske, ali i za srpskog člana Predsjedništva.

On je rekao da je napravio tri koraka unazad, s obzirom da je Srpska demokratska stranka potvrdila kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Srpske.

Takođe, objavio je i da je njegov pokret utvrdio liste za poslanike u Narodnoj skupštini Srpske i Predstavničkom domu PS BiH.

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Iako nije detaljno govorio o imenima, ipak je otkrio na koju listu će ići Branislav Borenović, njegov prethodnik na mjestu Partije demokratskog progresa.

Kako je rekao, Borenović će biti nosilac liste za Predstavnički dom.

Dodao je da će PSS imati liste u svim izbornim jedinicama za Narodnu skupštinu, kao i za PD PS BiH.

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Branislav Borenović

Draško Stanivuković

Pokret Sigurna Srpska

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