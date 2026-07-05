Ambasada SAD: Republiko Srpska, hvala

Američka Ambasada u BiH zahvalila se institucijama Republike Srpske što su se pridružile obilježavanju 250. godišnjici nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Na Fejsbuk stranici Ambasade objavljene su fotografije Palate Republike Srpske koja je četvrtog jula bila u bojama zastave SAD.

"Hvala institucijama Republike Srpske što su se pridružile našem obilježavanju 250. godišnjice američke nezavisnosti", napisali su iz Ambasade.

Amerika je 4. jula obilježila Dan nezavisnoti, odnosno 250 godina Sjedinjenih Američkih Država.