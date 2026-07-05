Tradicionalni susret penzionera na planini Borja kod Teslića

Oko 700 penzionera banjalučke i dobojske regije okupilo se danas na planini Borja kod Teslića. Tradicionalnom susretu i druženju penzionera pridružili su se i zvaničnici Srpske.

Svakodnevne brige i zdravstvene tegobe danas su ostale po strani. Umjesto njih, osmijeh, planinski vazduh, priroda, muzika i susreti sa starim prijateljima. Na planinu Borja kod Teslića, tradicionalno, stiglo je 700 penzionera dobojske i banjalučke regije.

"Nisam vidjela 20 godina ženu, sad je vidjela. Znaš kako mi drago, nemaš pojma", kaže Stojanka Trivunčević, penzioner.

"Baš nam je lijepo, družimo se, nije prva godina, dugo godina se ovdje družimo tako da nam je sad prelijepo", rekla je za ATV penzioner Mira Jovičić.

"Znače puno, upoznaju se ljudi, požele se i tako", kaže Stojan Petrović, penzioner iz Kotor Varoša.

"Prelijepo, svake godine dolazim baš je danas prelijepo", ističe Nada Vujić, penzioner iz Stanara.

A osim druženja, penzionere su obradovale i dobre vijesti. Nastavlja se povećanje penzija. I na to mogu računati već od avgusta.

"Računamo da će avgustovske penzije biti veće za 3,55 % i da će jednokratne pomoći dobiti penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije 120 KM, a oni koji imaju iznad prosječne penzije 80 maraka uz avgustovsku penziju", poručuje Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

"Penzije ne kasne nijedan dan, i što je najvažnije, što moram reći, isplate se i nekoliko dana rpije. Mogu reći sa ponosom da je Republika Srpska jedina na prostoru bivše Jugoslavije u decembru uplaćuje dvije penzije", kaže Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.

Penzioneri ostaju prioritet pri isplatama iz budžeta. Najrealniji su i najodgovorniji partner institucija, poruka je zvaničnika Srpske.

"Ono što dobijemo sa terena, ono što dobijemo ovdje iz Teslića sa Borje, sa Manjače, sa Sokoca, sa naše Romanije je nešto što ugrađujemo u naše odluke i želimo da smo sa našim narodom. Sa radošću sam danas ovdje, ističe premijer Srpske Savo Minić.

"Ja znam da su našim penzionerima najvažniji mir i stabilnost. Stabilnost, stabilno okruženje političko da bismo mogli da izvršavamo svoje finansijske obaveze na stabilan način. I ja sam zahvalna tokom svih raznih mandata i pozicija koje sam imala penzioneri su uvijek bili jedan od najpredanijih partnera da u društvu postignemo mir i stabilnost", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

A penzioneri čuvaju i sjećanje na sve one, koji su kroz ratove, svoje živote položili za slobodu i otadžbinu. Zato su, povodom 4.jula – Dana borca, danas sa zvaničnicima Srpske, položili vijenac na spomen obilježje poginulim borcima Narodno oslobodilačkog rata u mjestu Solila na planini Borja.