Ostali ste bez pasoša usred ljetovanja? Pogledajte šta morate odmah uraditi

Gubitak ili krađa pasoša tokom ljetovanja može pokvariti odmor, ali državljani Srbije u takvoj situaciji mogu da se vrate kući uz pomoć samo jednog papira – putnog lista, koji se izdaje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Prvi korak je prijava nestanka pasoša najbližoj policijskoj stanici u Grčkoj kako bi se dobio zapisnik o gubitku ili krađi. Za to je potrebno znati broj pasoša, zbog čega se savjetuje da putnici imaju sačuvanu kopiju dokumenta ili njegov broj. Ukoliko taj podatak nemaju, potrebno je prvo da se obrate ambasadi ili konzulatu, koji će od MUP-a Srbije zatražiti potvrdu o posjedovanju pasoša, a tek potom mogu da prijave nestanak grčkoj policiji.

Nakon dobijanja policijske potvrde, zahtjev za putni list podnosi se u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije uz fotografije, identifikacioni dokument ili njegovu kopiju, kao i izjavu o okolnostima nestanka pasoša. Ako putnik nema nijedan dokument, identitet će biti provjeren preko MUP-a Srbije. Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 43 evra, a ukoliko je dokumentacija kompletna, on se najčešće izdaje istog dana. Putni list služi isključivo za povratak u Srbiju, uključujući tranzit kroz druge zemlje, a po dolasku u zemlju potrebno je podnijeti zahtjev za novi pasoš.

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U hitnim slučajevima ambasada i konzulat mogu izdati ovaj dokument i van radnog vremena, uključujući vikende i praznike. Državljani Srbije koji imaju duži boravak u Grčkoj mogu umjesto putnog lista da podnesu zahtjev za novi pasoš u Ambasadi Srbije u Atini. Za ovu uslugu potrebno je izdvojiti ukupno 118 evra, dok se na izradu novog pasoša čeka u prosjeku oko tri nedjelje.

Iz diplomatsko-konzularnih predstavništava podsjećaju i da putnici budu posebno oprezni u pojedinim grčkim ljetovalištima, među kojima su Laganas na Zakintosu, Kavos na Krfu, Kardamena na Kosu, Faliraki na Rodosu, kao i Hersonisos i Malia na Kritu, gdje su krađe od turista učestalije prenosi Kamatica.