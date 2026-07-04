Vidio da se nešto pomjera i zaustavio presu: Marko u posljednji tren spasio jedan život

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Da su empatija i veliko srce najlepši životni pokretači, uvjerila nas je priča radnika JKP "Šumadija", Marka Bajramovića, koji je od sigurne i strahovite smrti spasao ulično mače staro tek nekoliko nedjelja.
Naime, trobojno mače je, u potrazi za hranom, ili čak, ciljano bačeno da ugine od strane nepoznate osobe, završilo u dnu kontejnera.
No, spletom nesvakidašnjih okolnosti, prije nego što je mače završilo u presi, Marko je primijetio da se u moru smeća nešto pomjera, zaustavio mašinu, izvadio životinju i tako joj pružio priliku da živi.
Svijet
Rampa Ukrajini zbog Bandere: Kijev dobio šamar od komšija
Očevici su naveli da je Marko bez oklijevanja zaustavio mašinu i provjerio o čemu se radi.
"Na njegovo iznenađenje, među otpadom se nalazilo preplašeno i iscrpljeno mače, koje je zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji izvučeno na sigurno i dobilo novu šansu za život", pričaju očevici.
Hronika
Prepoznajete li ženu sa snimka: Traže je zbog nesvakidašnje krađe
Markov gest je dokaz da naše malo mnogim bićima znači jedinu šansu za život. Stoga, s obzirom da su vreli ljetni dani i dalje pred nama i da će temperature dostizati i blizu 40 stepeni, ovo je idealni podstrek da ispred svojih zgrada i firmi, iznesemo činiju sa vodom i tako postanemo heroj neke ulične mace, kuce ili ptice.
Ovaj humani gest samo još jednom potvrđuje da treba da vodimo računa o svakom živom biću, i da pružimo pomoć kad god smo to u mogućnosti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
21
18
21
12
21
03
20
43
20
25
Trenutno na programu