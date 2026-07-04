Šarenilo na tezgama: Istražili smo kakve su cijene na banjalučkoj pijaci

Banjalučka pijaca ovih dana nudi bogatu paletu sezonskog voća i povrća, ali uz šarene tezge neizostavna tema ostaju cijene koje dijele mišljenja i prodavaca i kupaca.

Tezge na banjalučkoj pijaci su ispunjene svježim proizvodima, a ponuda je raznovrsnija nego prethodnih mjeseci.

Od domaćeg paradajza, krastavaca i paprika do kajsija, breskvi i trešanja, izbora ne nedostaje. Trgovci ističu da pravila više nema kada je u pitanju pazar, sve zavisi od dana do dana.

"Pa prodaja tu i tamo, kako koji dan, a cijene su veće, ali svugdje su veće, nema sad da kažeš to je to, sve su cijene veće, prema tome, znaš kako, čim gorivo poskupi odmah ode sve gore, a kad gorivo padne cijene ostaju iste, ja sam proizvođač pa znam, ja sam zadovoljna, inače sam zadovoljna u životu", "Pa nisu cijene jače, paradajz vam je naš domaći sad stigao, od 3KM do 4KM, krompir 2KM, krastav 1,5KM, paprika od 2 do 2,5KM, luk 2KM, normalne su cijene kao što su i bile. Pa šta da vam kažem, nema puno mušterija, vidite i sami, danas malo petak, subota, nedelja to se odradi, a ovih dana ima šta ima", "Posla nema, jastuk imam i ne sikiram se ništa. Danas je penzija sutra su naše pare", istakli su prodavci.

Sezonskih proizvoda ima dovoljno. Jedni računaju hoće li uspjeti prodati sve što su iznijeli na tezge, drugi pažljivo sabiraju koliko mogu izdvojiti za kupovinu.

Ponuda na pijaci je bogata i šarena, ali ono što privlači kupce nisu boje voća i povrća nego cijene, dok se prodavci nadaju dobroj sezoni, kupci ipak očekuju nešto niže cijene.

"Cijene su zaista prilično visoke, nije baš sve, ali u suštini voće je jako skupo ovo baš sad koje ide", "Meni ovo ništa nije skupo, svašta sam kupila, trešnje, borovnice, svega, ne treba reći da je skupo", "Pa dobro kako su vrućine i posao solidne su, mogle bi biti malo niže, ali svugdje su cijene u svijetu, uzele svoga maha, tako da trebali bi biti zadovoljni", "Pa kad se mora, mora se, šareno je, tu su negdje cijene", naveli su kupci.

Šta će se narednih sedmica mijenjati, ponuda ili cijene, ostaje da se vidi. Do tada, kupci nastavljaju da traže najbolji odnos kvaliteta i cijena.