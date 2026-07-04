Sutra sunčano i toplo, ali stiže naoblačenje sa kišom

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano i toplo, a krajem dana očekuje se naoblačenje koje može donijeti kišu u pojedinim krajevima.

Poslije podne i uveče kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom mogući su na sjeveru i zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera.

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Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Han Pijesak, Čemerno 20, Kalinovik, Kneževo, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Sokolac 21, Srebrenica 24, Bugojno, Livno, Sarajevo 25, Ribnik, Zenica 26, Višegrad, Doboj, Rudo, Srbac, Foča, Jajce, Sanski Most 27, Banjaluka, Bijeljina, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Bihać, Gradačac 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stepen Celzijusov.