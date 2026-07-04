Danas na snazi zabrana MUP-a Srpske

Povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču, danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Policijske uprave Zvornik.

Zabrana je snazi od 6.00 časova i trajaće do 15.00 časova, a odnosi se na dionice regionalnih puteva Konjević Polje - Bratunac i Bratunac - Srebrenica, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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Odluku o zabrani donio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, a Ministarstvo unutrašnjih poslova u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.