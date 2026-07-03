Očekuje li građane Srpske pad cijena?

Svjetska kriza je završena, gorivo je pojeftinilo i kod nas, ali se postavlja i pitanje zašto se to nije prenijelo na druge proizvode i usluge? .

O posljedicama krize, stabilizaciji cijena, ali i prijedlozima da građani konačno osjete olakšanje u odnosu na prethodni period u narednim minutama.

Cijena dizela i benzina na benzinskim pumpama, nakon pada od 30% na svjetskom tržištu, u Republici Srpskoj za svega nekoliko dana pala je za oko 20 pfeniga, što predstavlja jedno od osjetnijih pojeftinjenja goriva u posljednje vrijeme. Iako znatno olakšanje za sektor transporta - a i vozače uopšte - to se nije lančano prenijelo na druge proizvode i usluge, pogotovo na one koji čine osnovu potrošačke korpe. Iz Saveza sindikata, podnosilaca incijative za ograničenje marže, napominju da postoji prostor za korekciju cijena i da su stvoreni uslovi da radnici i građani konačno osjete konkretne efekte stabilizacije tržišta.

"Taj znači najavljeni, rast cijena većih segmenta proizvoda i usluga, tada je i pojačan rad tih kontrolnih organa. Kako se to nekako smiruje, kako počnu kao da padaju cene, kažem kao, pošto to je nula zarez nešto beznačajno, kad rastu, to su jednocifreni i dvocifreni brojevi, tada nekako i ti inspekcijski organi oslabe svoje kontrole. A ono što jeste i što jeste intencija Saveza sindikata i inicijativa je sama ta kaznena politika. Naprosto mi te kazne trenutno imamo na snazi, one su faktički stimulativne, uopšte nisu represivne", rekao je viši stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske Božana Radomir.

Pored intenzivne kontrole, Savez sindikata apeluje i na usklađivanje najavljenog porasta plata sa inflacijom. Stabilizaciju situacije na terenu, istovjetno tržištu, potvrđuju iz Inspektorata. Trgovci se pridržavaju odlukama propisanih iznosa marži, za razliku od perioda nagle inflacije kad im je sveukupno propisano oko milion i po maraka kazni.

"Inspektori su svaki dan, da kažemo, u kontrolama, to je naš primarni posao, tako i tržišni inspektori iz tog, dakle, sektora su svaki dan u prodavnicama, tako da možemo reći da je intenzitet kontrola isti, jer je njihov primarni posao upravo inspekcijski nadzor. U tom periodu kada smo imali povećane nepravilnosti, rađene su intenzivnije ciljane kontrole koje su se odnosile isključivo i samo na formiranje cijena, a sada u okviru tih, da kažem, sveobuhvatnih kontrola jedna od stavki jeste i kontrola formiranja cijena, ali one se vrše na dnevnom nivou", istakla je portparol Inspektorata Republike Srpske Dušanka Nikolić.

Iako ohrabruje činjenica da su inflatorni pritisci danas značajno manji nego u prethodnom periodu i da je inflacija na nižem nivou nego u vrijeme najvećih tržišnih poremećaja, u narednom tromjesečju postoji mogućnost odgođenih efekata krize, napominje ministar trgovine i turizma.

"Efekat dvojne posude, što ja ovako volim objasniti, će tek sada da bude za jedno dva mjeseca. To poskupljenje cijena, nisu mogli, nisu mogli, proizvođači odmah to da vam ukalkulišu, zato što im treba vremenski period, imaju zalihe po onim starim cijenama, koje su nam prodavali. Ja se samo bojim, evo, pola-pola, da bi moglo doći do nekog blažeg porasta cijena", izjavio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

Jedno je sigurno, primirjem u svijetu, kriza i poremećaji tržišta su iza nas. Trenutno traje usklađivanje, a do kada će građani u džepovima osjetiti posljedice krize, pod uslovom da sve opet ne krene po zlu, ostaje neizvjesno.