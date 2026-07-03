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Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku!

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 13:24

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нестао Миралем Обић
Foto: PU Gradiška

Miralem Obić (19) iz Gradiške nestao je prije nekoliko dana i PU Gradiška je pokrenula intezivnu potragu i pozvala sve građane da pomognu u pronalasku.

Kako navode Obićev nestanak prijavljen je 2. jula ove godine godine.

Nestali mladić ima 19 godina, visok je oko 185 cm, srednje tjelesne građe, crne kovrdžave kose i smeđih očiju. Po izjavi člana porodice, neposredno prije nestanka na sebi je imao patike zeleno-crne boje.

”PU Gradiška poziva građane da, ukoliko primjete lice sa fotografije, ili imaju bilo kakvih korisnih saznanja, informacije prijave lično najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122”, saopštila je PU Gradiška.

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Miralem Obić

Nestanak

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