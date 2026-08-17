Supruga Denisa Zvizdića dobila pomoć zbog njegove bolesti

Portal Istraga objavio je informaciju da je Samiri Zvizdić, supruzi zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, odobrena jednokratna novčana pomoć u KJKP "Pokop".

Prema dokumentu koji je objavila Istraga, odluka o isplati donesena je 13. jula 2026. godine, a potpisao ju je direktor "Pokopa" Nedžad Holjan.

U odluci se navodi da se Samiri Zvizdić, koja obavlja funkciju šefa Službe pravnih i kadrovskih poslova Sektora za opšte, pravne i kadrovske poslove, odobrava jednokratna novčana pomoć zbog teže bolesti člana uže porodice.

Predviđeno je da joj bude isplaćen iznos u visini tri prosječne neto plate isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca, prema posljednjem dostupnom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Kako navodi Istraga, uz zahtjev za isplatu pomoći priložen je nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u kojem je navedena dijagnoza njenog supruga. Portal je naveo da zbog zaštite privatnosti zdravstvene podatke neće objavljivati.

Odluka je, prema dokumentu, donesena na osnovu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede u Kantonu Sarajevo, kao i Pravilnika o platama KJKP "Pokop".

Istraga u tekstu navodi i da Samira Zvizdić u "Pokopu" radi od 2011. godine te da njena osnovna plata iznosi 2.507 KM.

Portal se u svom tekstu osvrnuo i na imovinski i politički status njenog supruga Denisa Zvizdića, navodeći da on kao poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH prima platu, topli obrok i paušal u ukupnom iznosu od 7.362 KM, prema podatku iz jula 2025. godine, te da je angažovan i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.