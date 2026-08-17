Ljudi šokirani cijenom garsonjere u Sarajevu: Za 29 kvadrata vlasnik traži 205.000 KM

Cijene nekretnina u Sarajevu posljednjih godina bilježe snažan rast, a jedan oglas za prodaju garsonjere u naselju Hrasno izazvao je brojne reakcije građana na društvenim mrežama.

Naime, u ulici Aleja Lipa na prodaju je ponuđena garsonjera površine svega 29 kvadratnih metara, smještena na drugom spratu stambene zgrade.

Snižena cijena stana iznosi čak 205.000 KM.

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Jednostavna računica pokazuje da vlasnik za kvadratni metar ove nekretnine traži približno 7.069 KM.

Prema informacijama iz oglasa, stan se sastoji od ulaznog hodnika, kupatila, dnevnog boravka te kuhinje sa trpezarijom. Navedeno je da stan ima centralno grijanje, PVC vanjsku i drvenu unutrašnju stolariju, parket i keramičke pločice, promijenjene elektroinstalacije te renovirano kupatilo.

Kao jedna od glavnih prednosti istaknuta je lokacija, odnosno blizina škole, vrtića, trgovina, pijace, ambulante, apoteke i ugostiteljskih objekata, kao i dobra povezanost javnim gradskim prevozom.

Međutim, upravo je cijena privukla daleko najveću pažnju građana.

„Jeste li to nagurali na 7.000 maraka po kvadratu u Hrasnom? Pa stvarno niste normalni“, glasi jedan od komentara.

Drugi korisnik društvenih mreža izračunao je: „7.070 KM je kvadrat?!“, dok je neko ironično napisao: „Baš je senzacija, 205.000 za 29 kvadrata!“

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Bilo je i onih koji su se zapitali koliko je stan koštao prije sniženja.

„Ako je snižena, koja je bila prva cijena, 250.000?“, navodi se u jednom od komentara.

Pojedini građani smatraju da bi realna cijena trebala biti znatno niža.

„Ozbiljna ponuda 59.000 KM“, napisao je jedan korisnik, dok drugi smatra da bi „realna cijena bila 5.000 KM po kvadratu“.

„Pa stvarno niste normalni, garsonjerica toliko para, Bože sačuvaj“, „Soba 200 milja? Cirkusanti“, „Vi ste bezobrazni“ i „Pohlepa“, samo su neke od reakcija koje su se pojavile ispod oglasa.

Oglas je tako još jednom otvorio pitanje cijena nekretnina u glavnom gradu BiH, posebno kada se radi o manjim stanovima koji su zbog potražnje često zanimljivi kupcima za iznajmljivanje i investiciju.

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Hoće li se za garsonjeru od 29 kvadrata u Hrasnom pronaći kupac spreman izdvojiti 205.000 KM, odnosno više od 7.000 KM po kvadratnom metru, ostaje da se vidi.

(Crna-Hronika)