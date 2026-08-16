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Košarac: Konakovićev brod nezaustavljivo tone

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 20:14

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Svaki novi istup Dine Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, istakao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"Uzalud pokušava. Konakovićev politički brod nezaustavljivo tone, a oktobar se bliži. Mi nismo krivi za Konakovićevu političku propast, ma koliko se on upinjao da napadima na Milorada Dodika, SNSD i Srpsku pridobije željenu pažnju sve malobrojnijeg glasačkog tijela. Najveća ironično leži u tome što je Konaković, ne shvatajući to, postao jedan od najboljih političkih saveznika Srpske", rekao je Košarac za Srnu.

Sve što smo htjeli na zajedničkom nivou, kaže Košarac, uradili smo, sve što radimo - radićemo i dalje.

"A što nas Konaković više napada, to nam samo olakšava posao. Svakog dana Konakovića na vlasti - manje je BiH. Zato samo neka nastavi, odlično mu ide", zaključio je Košarac reagujući na Konakovićevu video-poruku upućenu, kako je rekao, građanima RS.

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Tagovi :

Staša Košarac

Elmedin Konaković

Milorad Dodik

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