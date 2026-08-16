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Trišić Babić Konakoviću: Ko te ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta govoriš

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 19:03

Komentari:

5
Тришић БАБИЋ
Foto: ATV

Ko je Konakovića ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta on govori. Poručila je ovo vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Ne znam ko je Konakovića ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta on govori. Ali, kada je već umislio, jedini novac zbog kojeg građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koji mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske", napisala je Trišić Babić na mreži Iks i dodala:

"I to ne zbog toga što nije ništa uradio, uradio je sve za šta ga je Dodik izabrao, već zbog toga što moraju slušati njegove gluposti".

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Milorad Dodik

Elmedin Konaković

Komentari (5)

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