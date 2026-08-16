Trišić Babić Konakoviću: Ko te ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta govoriš

Autor:ATV redakcija
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Ko je Konakovića ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta on govori. Poručila je ovo vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.
"Ne znam ko je Konakovića ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta on govori. Ali, kada je već umislio, jedini novac zbog kojeg građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koji mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske", napisala je Trišić Babić na mreži Iks i dodala:
"I to ne zbog toga što nije ništa uradio, uradio je sve za šta ga je Dodik izabrao, već zbog toga što moraju slušati njegove gluposti".
Ne znam ko je Konakovića ubijedio da bilo koga u Srpskoj zanima šta on govori.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) August 16, 2026
Ali, kada je već umislio,
jedini novac zbog kojeg građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koji mu se plaća i od poreskih obveznika…
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