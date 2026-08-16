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Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 19:38

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Удес у Бошковићима
Foto: Viber

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj u Boškovićima, na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor.

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske saopšteno je da je saobraćaj obustavljen od 18.30 časova.

U toku je policijski uviđaj, a iz AMS vozače mole za strpljenje.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Prnjavor

Klašnice

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