Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

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Foto: Viber

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj u Boškovićima, na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor.

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske saopšteno je da je saobraćaj obustavljen od 18.30 časova. U toku je policijski uviđaj, a iz AMS vozače mole za strpljenje.

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