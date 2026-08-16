Detalji teškog sudara kod Banjaluke - povrijeđen vozač

Autor:ATV redakcija
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Vozač "opela" povrijeđen je večeras u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Boškovići na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor, u blizini Banjaluke, rečeno je Srni u policiji.
Povrijeđeni je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Banjaluci radi ukazivanja ljekarske pomoći.
U nezgodi, do koje je došlo u 18.30 časova, učestvovala su vozila "audi" i "opel".
Policija je izvršila uviđaj, tokom kojeg je do 20.05 časova bio obustavljen saobraćaj na toj dionici, nakon čega je ponovo normalizovan.
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