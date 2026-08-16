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Detalji teškog sudara kod Banjaluke - povrijeđen vozač

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 20:30

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Удес у Бошковићима
Foto: Viber

Vozač "opela" povrijeđen je večeras u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Boškovići na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor, u blizini Banjaluke, rečeno je Srni u policiji.

Povrijeđeni je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Banjaluci radi ukazivanja ljekarske pomoći.

U nezgodi, do koje je došlo u 18.30 časova, učestvovala su vozila "audi" i "opel".

Policija je izvršila uviđaj, tokom kojeg je do 20.05 časova bio obustavljen saobraćaj na toj dionici, nakon čega je ponovo normalizovan.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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