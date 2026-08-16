Optužen da je pretukao oca i majku, koristio i motku

Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv jednog muškarca, kojeg terete da je pretukao oca i majku na području Lopara.

U optužnici, koju je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, istaknuto je da se to desilo 25. maja 2023. godine oko 18.30 sati, kada je došao sa stricem do kuće na području Lopara.

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Bio je, kako ga terete, svjestan da primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo i tjelesni integritet svojih roditelja, a što je i htio.

"U prisustvu maloljetnog brata, nakon kratke verbalne rasprave sa ocem i majkom, drvenom motkom udario je majku po ruci, a zatim joj zadao udarac otvorenom šakom u čelo, te ocu zadao udarac u prsa, nastavljajući oboma zadavati udarce po tijelu", istaknuto je u optužnici, a potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

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Na taj način je, kako ga terete, ocu nanio povrede u vidu oguljotine zadnje strane grudnog koša i leđa, te krvni podliv lijevog ručnog zgloba, a majci nanio povrede u vidu krvnog podliva lijevog koljena i prekid pljosnate tetivne ploče donjeg članka petog prsta lijeve šake.

"Tim povredama je narušio njihov tjelesni integritet", naglašeno je u optužnici.