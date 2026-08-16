Haos na čak 12 prelaza, evo gdje su najveće gužve

Velike gužve zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a duge kolone putničkih vozila formirane su na čak 12 graničnih prelaza što vozačima zadaje muke.

Prema informacijama Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), pojačan je intenzitet saobraćaja na većini puteva, ali i na graničnim prelazima.

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Kolone su zabilježene na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje i Gabela Polje.

Posebno opterećenje bilježi se na pravcima prema Hrvatskoj, gdje veliki broj građana tokom vikenda putuje prema Jadranu i drugim odredištima.

Na prelazima Doljani, Bijača, Svilaj i Gradiška trenutno nema većih gužvi na izlaznim rampama iz BiH, ali su zabilježena duža zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj je takođe pojačan, dok se zadržavanja uglavnom kreću do 30 minuta.

BIHAMK upozorava vozače da zbog visokih temperatura budu posebno oprezni. Na dužim putovanjima preporučuju se češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.

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Vozačima se savjetuje da za volan sjedaju odmorni, da drže propisano odstojanje između vozila i striktno poštuju saobraćajne propise.

Preporučuje se da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prelazima te, gdje je moguće, odaberu manje opterećene pravce.