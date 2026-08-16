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Teheran plaća za svakog ubijenog ili zarobljenog Amerikanca

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 16:22

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Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iranska vojska ponudila je nagradu u vrijednosti od gotovo 30.000 dolara za svakog ubijenog ili zarobljenog američkog vojnika, prenosi portal “Avaš”.

Prema izvještaju, dvostruko više bi bilo plaćeno ženama koje zarobe ili ubiju američke vojnike.

Portal navodi da je nagradu ponudio Amir Hatami, glavni komandant iranske vojske povodom stalnih vojnih tenzija između SAD i Irana.

Obje strane su tokom nekoliko posljednjih sedmica više puta prekršile okvirni sporazum od 17. juna, koji je predviđao trajni prekid sukoba na svim frontovima.

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