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Snijeg usred avgusta: Dok se Evropa prži, u ovom kutku pale pahulje

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 10:50

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Снијег усред августа: Док се Европа пржи, у овом кутку пале пахуље
Foto: Pexels

Dok se veliki dio Evrope suočava sa visokim temperaturama i vrelim ljetnim danima, u jednom njenom kutku je potpuno drugačija slika.

Na arktičkom arhipelagu Svalbard, na krajnjem sjeveru, zabilježen je snijeg, što je još jedan podsjetnik koliko se vremenske prilike na sjeveru Evrope razlikuju od onih u ostatku kontinenta.

Svalbard se nalazi između norveškog kopna i Sjevernog pola, a najveće naselje, Longjirbuen, nalazi se na ostrvu Spicbergen. Iako je avgust dio kratkog arktičkog ljeta, snježne padavine u ovom području nisu nezamislive zbog specifične klime i blizine Arktika.

Arktik se ipak ubrzano zagrijava

Vremenske prilike na Svalbardu posljednjih decenija, međutim, prolaze kroz velike promjene. Zvanični podaci pokazuju da je broj dana sa snježnim pokrivačem na području aerodroma Svalbard smanjen u odnosu na ranije periode.

Arktički arhipelag istovremeno važi za jedno od područja svijeta koje se najbrže zagrijava. Promjene temperature već imaju vidljive posljedice na glečere i snježni pokrivač, a tokom prethodnih godina zabilježena su i rekordna topljenja leda.

Zbog toga prizor snijega u avgustu na Svalbardu jeste upečatljiv, ali sam po sebi ne predstavlja neobičnu pojavu za ovaj dio svijeta, prenosi 24sedam.

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Tagovi :

Evropa

vrućine

Snijeg

visoke temperature vazduha

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