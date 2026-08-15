Logo

Povrijeđen bračni par u teškoj nesreći

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 22:21

Komentari:

0
Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Na putu A7 Mihlkrajs jutros je došlo do teže saobraćajne nezgode kojoj je “kumovao” mikrosan, a u kojoj je povrijeđen bračni par iz Bosne i Hercegovine.

Kako mediji prenose, 67‑godišnji državljanin BiH, nastanjen u Lincu, jutros, 15. avgusta 2026. oko 4:50 časova, zajedno sa svojom 61‑godišnjom suprugom, vozio je u pravcu sjevera.

U zoni radova na auto-aputu vozača je uhvatio tzv. “mikrosan” usljed čega je iznenada izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je skrenuo sa kolovoza i frontalno udario u početak betonske zaštitne ograde.

Врућина, топлотни талас

Društvo

Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

Prevezni u bolnicu

Oba putnika, muž (67) i žena (61) zadobili su povrede neutvrđenog stepena. Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, prevezeni su na dalje lečenje u Kepler univerzitetsku kliniku.

Iz Odeljenja saobraćajne policije Gornje Austrije potvrdili su da je riječ o frontalnom sudaru te da je vozač vjerovatno na trenutak zaspao za volanom.

(Nezavisne)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Студент копао септичку и нашао злато вриједно милионе - ВИДЕО

Svijet

Student kopao septičku i našao zlato vrijedno milione - VIDEO

8 h

0
Род Благојевић

Svijet

Blagojević: Tramp povećao prihode domaćinstava za 10.000 dolara godišnje

11 h

2
беба и мајка руке

Svijet

Majka fenom za kosu spalila bebu: Evo koliko će provesti iza rešetaka

12 h

0
Путници на аеродрому.

Svijet

Aerodrom na Siciliji ponovo otvoren za letove nakon erupcije vulkana

13 h

0

  • Najnovije

22

36

Ogorčenje Banjalučana raste: Ako ne dođe voda danas, pakujem djecu...

22

21

Povrijeđen bračni par u teškoj nesreći

22

15

Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

21

57

Student kopao septičku i našao zlato vrijedno milione - VIDEO

21

48

Drama u Sinsinatiju: Novak Đoković povraćao usred meča

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima