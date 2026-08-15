Povrijeđen bračni par u teškoj nesreći

Na putu A7 Mihlkrajs jutros je došlo do teže saobraćajne nezgode kojoj je “kumovao” mikrosan, a u kojoj je povrijeđen bračni par iz Bosne i Hercegovine.

Kako mediji prenose, 67‑godišnji državljanin BiH, nastanjen u Lincu, jutros, 15. avgusta 2026. oko 4:50 časova, zajedno sa svojom 61‑godišnjom suprugom, vozio je u pravcu sjevera.

U zoni radova na auto-aputu vozača je uhvatio tzv. “mikrosan” usljed čega je iznenada izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je skrenuo sa kolovoza i frontalno udario u početak betonske zaštitne ograde.

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Prevezni u bolnicu

Oba putnika, muž (67) i žena (61) zadobili su povrede neutvrđenog stepena. Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, prevezeni su na dalje lečenje u Kepler univerzitetsku kliniku.

Iz Odeljenja saobraćajne policije Gornje Austrije potvrdili su da je riječ o frontalnom sudaru te da je vozač vjerovatno na trenutak zaspao za volanom.

(Nezavisne)