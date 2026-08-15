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Blagojević: Tramp povećao prihode domaćinstava za 10.000 dolara godišnje

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 18:56

Komentari:

2
Род Благојевић
Foto: ATV

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević izjavio je da je predsjednik SAD Donald Tramp donio povećanje prihoda domaćinstava za 10.000 dolara godišnje.

- Za vrijeme Trampa srednji prihod domaćinstva porastao je sa 78.000 dolara na 88.000 dolara. Da citiram Dika Morisa, bivšeg političkog savjetnika Bila Klintona - "Tramp je stavio 10.000 dolara u džepove birača" - objavio je Blagojević na Iksu.

On je dodao da socijalisti koji vode Demokratsku stranku žele to da oporezuju.

(Srna)

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Amerika

Rod Blagojević

Donald Tramp

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