Blagojević: Tramp povećao prihode domaćinstava za 10.000 dolara godišnje

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević izjavio je da je predsjednik SAD Donald Tramp donio povećanje prihoda domaćinstava za 10.000 dolara godišnje.

- Za vrijeme Trampa srednji prihod domaćinstva porastao je sa 78.000 dolara na 88.000 dolara. Da citiram Dika Morisa, bivšeg političkog savjetnika Bila Klintona - "Tramp je stavio 10.000 dolara u džepove birača" - objavio je Blagojević na Iksu.

On je dodao da socijalisti koji vode Demokratsku stranku žele to da oporezuju.

(Srna)