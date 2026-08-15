Blagojević: Tramp povećao prihode domaćinstava za 10.000 dolara godišnje

Autor:ATV redakcija
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Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević izjavio je da je predsjednik SAD Donald Tramp donio povećanje prihoda domaćinstava za 10.000 dolara godišnje.
- Za vrijeme Trampa srednji prihod domaćinstva porastao je sa 78.000 dolara na 88.000 dolara. Da citiram Dika Morisa, bivšeg političkog savjetnika Bila Klintona - "Tramp je stavio 10.000 dolara u džepove birača" - objavio je Blagojević na Iksu.
On je dodao da socijalisti koji vode Demokratsku stranku žele to da oporezuju.
(Srna)
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