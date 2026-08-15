Dodik: Razmotriti i zabranu ulaska u Srpsku Mihaelu Martensu

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da su laži koje su godinama plasirane o Srbima i Republici Srpskoj učinile život ljudima mnogo težim nego što bi bio da nisu tako bezočno satanizovani, a da je mnoge pakosti, opijen mržnjom, nanio i Mihael Martens.

"Zato mnogo bolje od ostalih razumijemo koliko zlobe je utkano u rečenicu: `Kako možemo pomoći da se ubije što više Rusa?`", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je napomenuo da su srpski i ruski narod najveći stradalnici 20. vijeka i da je žrtva koju su podnijeli za svoju, ali i slobodu drugih nemjerljiva.

"Radovati se i pozivati na ubijanje pripadnika ruskog naroda mogu samo izopačeni umovi. Iskonska mržnja Martensa prema Rusima je tolika da nije važno ko ih ubija, već da budu ubijeni", istakao je Dodik.

Dodik je dodao da Martens se ne može zvati novinarom, da se takvi ne mogu opisati nijednim atributom svojstvenim ljudima.

"Treba razmotriti odnos Republike Srpske prema Mihaelu Martensu. Jedna od mogućih opcija je i zabrana ulaska u Srpsku", smatra Dodik.

Njemački novinar Martens je 8. avgusta na konferenciji za novinare ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i predsjednika Srbije Vučića u Beogradu pitao šta evropske zemlje mogu da urade da "pomognu da se ubije više Rusa".