Dodik: Razmotriti i zabranu ulaska u Srpsku Mihaelu Martensu

Autor:ATV redakcija
Komentari:9
Predsjednik Milorad Dodik istakao je da su laži koje su godinama plasirane o Srbima i Republici Srpskoj učinile život ljudima mnogo težim nego što bi bio da nisu tako bezočno satanizovani, a da je mnoge pakosti, opijen mržnjom, nanio i Mihael Martens.
"Zato mnogo bolje od ostalih razumijemo koliko zlobe je utkano u rečenicu: `Kako možemo pomoći da se ubije što više Rusa?`", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
On je napomenuo da su srpski i ruski narod najveći stradalnici 20. vijeka i da je žrtva koju su podnijeli za svoju, ali i slobodu drugih nemjerljiva.
"Radovati se i pozivati na ubijanje pripadnika ruskog naroda mogu samo izopačeni umovi. Iskonska mržnja Martensa prema Rusima je tolika da nije važno ko ih ubija, već da budu ubijeni", istakao je Dodik.
Dodik je dodao da Martens se ne može zvati novinarom, da se takvi ne mogu opisati nijednim atributom svojstvenim ljudima.
"Treba razmotriti odnos Republike Srpske prema Mihaelu Martensu. Jedna od mogućih opcija je i zabrana ulaska u Srpsku", smatra Dodik.
Njemački novinar Martens je 8. avgusta na konferenciji za novinare ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i predsjednika Srbije Vučića u Beogradu pitao šta evropske zemlje mogu da urade da "pomognu da se ubije više Rusa".
Laži koje su godinama plasirane o Srbima i Republici Srpskoj učinile su život ljudima mnogo težim nego što bi bio da nismo tako bezočno satanizovani.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 15, 2026
Mnoge pakosti, opijen mržnjom, nanio je i Mihael Martens.
Zato mnogo bolje od ostalih razumijemo koliko zlobe je utkano u rečenicu:…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h3
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
14 h4
Najnovije
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Trenutno na programu