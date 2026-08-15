Vlada Srpske izdvaja dva miliona KM za dvije škole

Nevesinjske škole spremno dočekuju novu školsku godinu, radovi na zgradi Osnovne škole (OŠ) "Risto Proroković" su završeni, a već u ponedjeljak, 17. avgusta, počinje velika rekonstrukcija Srednjoškolskog centra (SŠC) "Aleksa Šantić" za koju je Vlada Republike Srpske iz budžeta izdvojila 1,7 miliona KM.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je prilikom današnje posjete Nevesinju da je vrijednost radova na osnovnoj školi bila oko 150.000 KM.

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"Zamijenjeni su prozori i urađeni unutrašnji radovi. Škola će biti spremna za početak školske godine", naveo je Golubović i podsjetio da je priča o sanaciji nevesinjske škole počela prije tri mjeseca.

On je rekao da ga raduje informacija da počinje rekonstrukcija Srednjoškolskog centra u Nevesinju za koju je Vlada Srpske izdvojila 1,7 miliona KM, a nosilac kompletnog projekta je opština.

"Zajedno i na dobrobit Nevesinja, svih građana i učenika, radovi počinju. Oni će se odvijati u fazama, a nastava će biti reorganizovana kroz dvije smjene. Nastavni proces neće biti ugrožen", napomenuo je Golubović.

On je rekao da su Nevesinju isporučeni i udžbenici, te da je sve spremno za početak nove školske godine.

Načelnik ove opštine Milenko Avdalović izjavio je da su skoro svi poslovi na matičnoj OŠ "Risto Proroković" završeni i da je utrošeno skoro 140.000 KM koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske, kao i oko 30.000 KM iz opštinskog budžeta.

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Kada je riječ o dvije zgrade srednjih škola, on kaže da je ove godine akcenat stavljen na objekat gimnazije, čija je rekonstrukcija zahtjevna i obimna.

"Izvođač je odabran, ugovor potpisan juče, a od ponedjeljka počinju radovi", rekao je Avdalović.

On je dodao da ove godine nije predviđena adaptacija Mašinske škole jer će se u njoj nastava odvijati.

"Odlučili smo da preventivno saniramo sanitarne čvorove. Planirano je bilo 40.000 KM, ali će to dostići 62.000 KM. Moramo završiti, već je potpisan ugovor i nadamo se da će radovi biti završeni do početka školske godine", rekao je Avdalović, prenosi "Srna".

Direktor OŠ "Risto Proroković" Miljan Avdalović izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da je sve završeno do početka školske godine.

"Zadovoljstvo je i što smo našli sredstva za rekonstrukciju mokrih čvorova u pet područnih škola u Nevesinju. Školsku godinu dočekujemo spremni i nadam se da ćemo nastaviti da uređujemo škole. Imamo cilj da ogradimo školsko dvorište i to je neki od sljedećih projekata", rekao je Avdalović.

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Direktor SŠC "Aleksa Šantić" Dragana Budalić rekla je da radovi na zgradi gimnazije počinju u ponedjeljak, ali i da je odlučeno da se nastava u ovoj školskoj godini odvija u dvije smjene.

Ona je pojasnila da je riječ o rekonstrukciji mokrih čvorova u staroj zgradi i da je rebalansom opštinskog budžeta obezbijeđen novac za video-nadzor.

Zahvalila je Vladi Republike Srpske što konstantno ulaže u obrazovanje, kao i ministru koji je uvijek tu kada je potrebna pomoć.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Tamindžija naglasio je da će ove godine u obrazovanje u Nevesinju biti uloženo približno dva miliona KM.

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"Znatna sredstva su ranije uložena i u Muzičku školu u kojoj je izvršena kompletna rekonstrukcija. Sada možemo sa sigurnošću reći da će uskoro sve tri škole biti rekonstruisane, na zadovoljstvo svih građana", rekao je Tamindžija.