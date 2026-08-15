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Mazalica: SNSD je za nove tehnologije, ali je još više za bezbjednost podataka

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 15:48

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Срђан Мазалица
Foto: ATV/Branko Jović

Član Predsjedništva SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da Jelena Trivić ponovo pokušava ozbiljna pitanja o izbornom procesu zamijeniti pričom o SNSD-ovoj "panici".

- Kakva panika? Optički skeneri su već korišćeni na lokalnim izborima 2024. godine, između ostalog u Prijedoru i Novom Gradu, gdje su SNSD-ovi kandidati ostvarili još bolje izborne rezultate. Mi nemamo nikakav problem sa novim tehnologijama koja će izborni proces učiniti bržim, transparentnijim i pouzdanijim. Ali imamo pravo i obavezu da pitamo kako je sistem uveden i da li je zakonit - istakao je Mazalica.

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Navodeći da Trivićeva danas govori o tome da će se svaki birač "registrovati otiskom prsta", Mazalica je ukazao da biometrijski podaci spadaju među najosjetljivije lične podatke građana.

- Zato umjesto priče o "panici" neka odgovori: da li je pri uvođenju ovog sistema u potpunosti ispoštovan Zakon o zaštiti ličnih podataka, ko obrađuje otisak prsta, gdje se on obrađuje i čuva i šta se dešava kada sistem ili komunikaciona mreža otkažu - rekao je Mazalica za Srnu reagujući na izjavu Trivićeve da je, kako kaže, u SNSD-u panika zbog skeniranja listića.

I na kraju, kaže on, malo političkog pamćenja ne bi škodilo.

- Prije četiri godine upravo je Jelena Trivić sa svojom strankom otišla pred CIK tražeći ponovno brojanje i osporavajući pobjedu Milorada Dodika. CIK im je izašao u susret i naredio ponovno brojanje svih glasova za predsjednika Republike Srpske. Ponovno brojanje nije promijenilo pobjednika. Nakon ponovnog brojanja CIK je, ipak, potvrdio Dodikovu pobjedu - 300.180 prema 273.245 - istakao je Mazalica.

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On je naglasio da zato danas nije pitanje ko se plaši skenera.

- Pitanje je zašto bi bilo ko morao bespogovorno vjerovati svakoj odluci CIK-a i zašto bi postavljanje pitanja o zakonitosti, zaštiti biometrijskih podataka i pouzdanosti sistema bilo proglašavano "panikom". Mi smo za nove tehnologije. Ali smo još više za zakonitost, bezbjednost podataka i izborni sistem u koji svi mogu imati povjerenje - poručio je Mazalica.

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Srđan Mazalica

SNSD

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