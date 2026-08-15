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Bez struje ostaje 4.500 potrošača

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 16:46

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Без струје остаје 4.500 потрошача
Foto: ATV

Bez struje će sutra biti oko 4.500 potrošača u seoskom dijelu opštine Novi Grad i potrošači u opštini Krupa na Uni, saopšteno je iz terenske jedinice "Elektrokrajine" u Novom Gradu.

Struje neće biti od 8.00 do 15.00 časova zbog redovne godišnje revizije u 110 kilovoltnoj trafostanici Poljavnice.

Radove će obavljati radnici "Elektroprenosa BiH".

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Tagovi :

Struja

električna energija

Novi Grad

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