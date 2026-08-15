Porodica iz Njemačke u panici bježala pred požarom u Omišu: ''Tamo je ostalo sve, imamo samo torbu''

Veliki požar koji je tokom noći sa četvrtka na petak izbio na omiškom području primorao je stotine turista i mještana na hitnu evakuaciju.

Mnogi su svoje domove i apartmane napustili usred noći, a privremeni smještaj pronašli su u sportskoj dvorani Gripe u Splitu, gdje su stigli s najosnovnijim stvarima.

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Turisti koji su ljetovali na tom području opisali su dramatične trenutke bijega pred vatrom za Slobodnu Dalmaciju.

Bijeg pred vatrom usred noći

Jedna od njemačkih turistkinja, Džesika Dziurzik, ispričala je kako je sve počelo.

„Spavali smo, a onda je moja tetka ušla u spavaću sobu i rekla nam da moramo napustiti hotel jer je izbio veliki požar. Nismo znali šta treba da uradimo, pa smo uzeli svoje stvari i izašli“, rekla je.

Dodala je kako misli da se sve odvijalo oko ponoći.

„Bilo nas je strah, uzeli smo neke važne stvari i počeli bježati“, kazala je, prenosi Index.

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Slično iskustvo

Slično iskustvo imala je i porodica Afeld, takođe iz Njemačke, koja je morala napustiti kuću za odmor.

„Požar je zahvatio našu kuću za odmor. Morali smo sve ostaviti i krenuti prema moru. Ukrcali smo se na mali brod na kojem je bilo mnogo ljudi i njime se odvezli“, ispričali su.

Put su nastavili autobusom do Splita. Regina Afeld, majka dvojice dječaka, kaže da su uspjeli ponijeti samo jednu torbu.

„Ostali su automobil, bicikli, odjeća… zapravo sve. Imamo samo ovu torbu“, rekla je.

Evakuisani stanovnici i turisti smješteni su u sportsku dvoranu Gripe.

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Direktor splitskog Crvenog krsta Tomislav Gojo rekao je da su prvi autobusi iz Omiša stigli oko dva sata ujutro.

„Trenutno smo evidentirali oko 320 ljudi koji se tu nalaze. U Crvenom krstu sam već 16, 17 godina i stvarno vam mogu reći da je ovo jedna od najšokantnijih situacija“, izjavio je Gojo.